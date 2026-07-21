Aroldo Maciel reaparece tras fuerte terremoto en México y lanza inesperada predicción sobre Chile: importante anuncio

El fuerte terremoto de magnitud 7,3 que sacudió a México durante la mañana de este viernes también se sintió en Guatemala y El Salvador. Tras el movimiento telúrico, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó cualquier riesgo de tsunami para las costas chilenas.

Quien también reaccionó al sismo fue Aroldo Maciel. El brasileño realizó una transmisión en vivo y volvió a defender su controversial teoría de la «migración sísmica».

Desde hace varias semanas, especialmente después de los dos terremotos registrados en Venezuela, Maciel ha sostenido que la energía liberada por un gran sismo se desplaza hacia otras zonas del planeta con el paso del tiempo. Aunque esta hipótesis no cuenta con respaldo científico ni de organismos oficiales, el brasileño había advertido que Chile figuraba entre los países donde podría registrarse un movimiento de gran magnitud.

Aroldo Maciel asegura que Chile salió de la zona de mayor riesgo

Sin embargo, esta vez aseguró que el panorama cambió tras el terremoto ocurrido en México.

«La buena es para el sur de Chile, que era uno de los cuatro sitios con riesgo de terremoto sobre los 7,5 en la segunda quincena de julio», afirmó durante la transmisión.

Según explicó, el reciente movimiento telúrico habría modificado ese escenario.

«Seguramente hay gente que no cree todavía, pero la energía migró hacia México, como corresponde», agregó.

Finalmente, Maciel adelantó que preparará un nuevo informe para continuar con el seguimiento de su teoría. De esta manera evaluará cómo evolucionaría la actividad sísmica durante los próximos días.

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