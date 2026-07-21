Hermano de joven atropellado por Fran Maira revela la difícil realidad que vive la familia y hace urgente petición: «No se sabe cuántos meses o años»

Hace algunos días, Jemerson Zapata, hermano de Mayerson Zapata, utilizó sus redes sociales para hacer un sentido llamado de ayuda. El joven creó una cuenta de Instagram con el objetivo de reunir apoyo para su familia, mientras continúan enfrentando las consecuencias del grave accidente que sufrió Mayerson en febrero, cuando fue atropellado por Fran Maira.

A través de una publicación, explicó el propósito de la iniciativa e invitó a quienes deseen colaborar a contactarse con él.

«Hola mi nombre es Jemerson Zapata hermano de Mayerson Zapata el joven colombiano que fue atropellado por Fran Maira. Este fue el perfil que se dio para las personas que quieran ayudar a la familia de Mayerson en este proceso. Muchas gracias a todos los interesados», escribió.

En el mismo mensaje, reconoció que estos meses han sido especialmente difíciles para todos sus cercanos.

«La verdad es que en ningún momento ha sido algo fácil esta situación, desde el primer día hasta el día de hoy no ha dejado de ser algo triste y complicado», expresó.

Reveló que Mayerson será trasladado a su casa

Jemerson también entregó una actualización sobre la condición de su hermano. Según explicó, dentro de poco dejará el recinto asistencial para continuar su recuperación en su hogar, donde requerirá atención permanente.

Por esa razón, detalló que la familia necesitará diversos insumos de uso diario, entre ellos pañales para adultos, cremas para la piel, toallas y sabanillas.

Además, compartió la esperanza que mantienen pese al complejo escenario que atraviesan.

«Puede que no parezca mucho lo que dije pero para la edad que tiene mi hermano no se sabe cuánto será el tiempo que dure esto cuántos meses o años la verdad quisiera que fuera poco. Lo único que tenemos a favor con él es que es muy joven y nos aferramos a eso. Tenemos la esperanza de que regrese a como era antes o por lo menos pueda disfrutar de su vida», señaló.

Finalmente, reiteró el llamado a quienes quieran colaborar con la familia.

«Los que nos desean ayudar me pueden escribir y con mucho gusto responderé y muy agradecido de corazón con todos, gracias», concluyó.

Cabe recordar que, anteriormente, María Zapata, madre de Mayerson, informó que su hijo quedó en estado vegetal a raíz de las graves lesiones sufridas en el accidente.

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