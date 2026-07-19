Amaya Forch reveló con desgarrador testimonio que fue víctima de violación y criticó duramente el proyecto «Escucha su corazón»

Amaya Forch decidió compartir públicamente una experiencia que mantuvo en silencio durante mucho tiempo. A través de una carta publicada en El Mercurio, la actriz contó que fue víctima de una violación hace cerca de 30 años y aprovechó ese testimonio para manifestar su rechazo al proyecto de ley «Escucha su corazón«.

La iniciativa busca modificar el procedimiento previo a la interrupción del embarazo bajo las tres causales permitidas en Chile, tema que motivó a la artista a escribir el texto titulado «Corazón de mujer«.

El testimonio de Amaya Forch

En la carta, la actriz recordó el impacto que tuvo la agresión en su vida: “Hace 30 años viví un infierno en manos de un hombre cuyo rostro decidí olvidar. Con los años aprendí a convivir con el dolor, volví a confiar y he sido feliz. No obstante, hay preguntas que hoy vuelven a aparecer”, escribió.

“Esa noche pude haber quedado embarazada. ¿Habría sido capaz de soportarlo? ¿Habría reído o llorado en el parto? ¿Mis constantes lágrimas habrían marcado a mi hijo? ¿Me habría sentido culpable como madre?”, agregó.

En esa misma línea, continuó: “¿Qué cruz habría cargado mi niño al saberse hijo de un violador? ¿Habría podido ocultarle la verdad? ¿Estaría condenada a mentirle a mi propio hijo para protegerlo de su origen? ¿Se parecería a su padre? ¿Vería la cara de ese monstruo en los ojos de mi niño? ¿Habría abortado?”, continuó.

Amaya Forch también recordó que en ese entonces vivía en Inglaterra y explicó que la legislación de ese país le entregaba cierta tranquilidad en medio del trauma:

“Vivía en Londres y ya en esa época en Inglaterra entendía que el trauma de una mujer o niña por un embarazo por violación era mayor que el de un aborto. Ese respaldo humano y legal me daba algo de calma entre tanta angustia. No sé si lo habría hecho. Por suerte nunca lo sabré. No tuve que tomar esa decisión tan difícil en medio del tormento”.

Más adelante confesó que, de haber enfrentado ese escenario, ni siquiera habría regresado a Chile: “Regresé a Chile. Necesitaba la contención de mi familia para seguir viviendo. Pero, ¿y si hubiese estado embarazada? No habría regresado, no a un país donde la moral castigadora era más fuerte que el dolor de tantas mujeres y niñas. No donde me tratarían de asesina cuando me estaba aferrando a la poca vida que sentía que me quedaba”.

Las críticas al proyecto de ley

En la parte final de su reflexión, Amaya Forch cuestionó el proyecto de ley que propone que las mujeres escuchen el latido del embrión antes de decidir interrumpir un embarazo bajo las tres causales: “Paradójicamente hoy existe un proyecto de ley que quiere obligar a la mujer a escuchar el latido del corazón del embrión para así hacerla sentir culpable y ojalá que desista de abortar”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a que las autoridades prioricen medidas de protección para las mujeres:

“‘Escucha su corazón’ se presenta como un acto de amor a la vida, pero no es más que un acto cruel de desprecio hacia la mujer. De solo pensarlo se me parte el alma. ¿Qué moralina retrógrada es esa que pretende calificar nuestro sufrimiento y decirnos cómo debemos lidiar con el espanto vivido? Espanto de sociedad que pretenden construir”.

“El tiempo es un aliado en la sanación. Los señores diputados podrían usar el uso para crear leyes que nos den más seguridad a las mujeres, leyes que nos hagan sentir protegidas, no atacadas. No más de lo que ya somos”, concluyó.

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