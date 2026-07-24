Jordi Castell reaccionó a los dichos de Mara Sedini y dejó una ácida reflexión

La entrevista que Mara Sedini concedió a Fernando Solabarrieta en Sin Filtros continúa generando repercusiones. En esta ocasión, la exvocera abordó las acusaciones que Jordi Castell realizó hace un tiempo sobre la vida sentimental de una eventual ministra de un gobierno de José Antonio Kast.

En aquella oportunidad, el fotógrafo aseguró que esa mujer había iniciado una relación con un hombre casado y con hijos, aunque evitó revelar su identidad.

«Destruyó ese matrimonio, se quedó con ese hombre y hoy está con él», afirmó entonces.

Ahora, al recordar ese episodio, Sedini criticó las consecuencias que, según ella, provocaron esas declaraciones, asegurando que personas ajenas a la polémica terminaron expuestas públicamente.

«A mí me da lo mismo lo que se diga, pero empezaron a salir fotos de los hijos de mi marido, que son menores de edad, documentos falsos, fotos de la exseñora… empiezan a meter a gente que no tiene nada que ver con esto, a destruirle la vida, a exponer a niños no sé a qué», expresó durante la conversación.

Esta fue la respuesta de Jordi Castell

Las palabras de Mara Sedini no pasaron inadvertidas. En el programa Zona de Estrellas se contactaron con Jordi Castell para conocer su reacción y compartieron el mensaje que envió.

El fotógrafo fue categórico y respondió: «A mí me da mucha más pena que alguien se meta en un matrimonio con tres niños chicos».

Además, cerró con otra frase que volvió a generar comentarios: «Está bien que hable y cuanto más barbaridades diga, mejor podrá justificar el diplomado que le pagó su pololo nuevo».

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