Querida actriz nacional emociona a sus seguidores al confirmar que se casará: sorprendió con fotos de la propuesta

La actriz Ingrid «Peka» Parra sorprendió a sus seguidores al revelar que dará un importante paso en su vida personal. A través de sus redes sociales confirmó que se casará con su pareja, Paulo Henríquez, y compartió imágenes del especial momento en que recibió la propuesta.

El anuncio lo realizó durante el fin de semana mediante una publicación en Instagram, donde también aprovechó de dedicarle un sentido mensaje a quien pronto se convertirá en su esposo. La noticia llega solo unos meses después de que hiciera pública su relación y contara que ambos habían comenzado su pololeo.

En el texto, la exintegrante de El Club de la Comedia recordó cómo comenzó su historia de amor y explicó que todo partió de una manera inesperada.

«Amor, todo comenzó de una forma tan distinta a todo lo que había vivido. Un mensaje por Instagram, luego una videollamada porque nos separaban cientos de kilómetros, y sin darnos cuenta pasamos siete horas hablando, riendo, conociéndonos, sin querer colgar jamás», comenzó diciendo.

La actriz aseguró que esa conexión nunca cambió con el paso del tiempo y agregó: «Creo que ese sentimiento nunca nos abandonó. Desde ese primer día, lo único que hemos querido es seguir eligiéndonos».

Más adelante, dejó en claro que no tiene dudas sobre el futuro que quiere construir junto a Paulo Henríquez.

«Yo no necesito más tiempo. No necesito volver a estar lejos de ti para confirmar lo que mi corazón ya sabe. Eres tú», señaló.

Agradeció el cariño de su pareja

Ingrid «Peka» Parra también aprovechó la publicación para agradecer el apoyo y cariño que ha recibido de su pareja durante la relación. «Gracias por no rendirte. Gracias por ser un hombre tan genuino, tan noble, tan mágico y por hacerme sentir amada de una manera que nunca imaginé».

Finalmente, cerró su mensaje con una promesa de amor de cara a esta nueva etapa.

«Hoy prometo seguir eligiéndote cada día, cuidar nuestro amor y construir contigo el hogar que ambos soñamos. Te amo con todo mi corazón. Hoy, mañana y siempre», cerró.

Como era de esperar, la publicación rápidamente se llenó de reacciones y mensajes de felicitación. Entre los comentarios destacaron frases como: «Te lo súper mereces», «Amo verte feliz amiga linda!! Te mereces todo!» y «¡Viva el amor!».

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