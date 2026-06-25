Myriam Hernández confirma concierto en Gran Arena Monticello: fecha y venta de entradas

Myriam Hernández volverá a presentarse en Gran Arena Monticello con un concierto que promete reunir sus grandes clásicos y los éxitos que han marcado más de tres décadas de trayectoria. La cantante chilena regresará al recinto de San Francisco de Mostazal en medio de su exitosa gira «Tauro World Tour», con la que continúa recorriendo distintos escenarios dentro y fuera del país.

La artista vive un momento especial de su carrera tras el relanzamiento de «Herida» en una versión en vivo, registro que revive la histórica presentación que realizó en el Estadio Nacional y que reafirma el sólido presente de una de las voces más importantes de la balada latinoamericana.

Myriam Hernández regresa a Gran Arena Monticello con su «Tauro World Tour»

Myriam Hernández se presentará el viernes 2 de octubre en Gran Arena Monticello. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 26 de junio, a las 12:00 horas, a través del sistema Ticketmaster.

La intérprete llegará con un espectáculo que recorrerá las canciones más emblemáticas de su repertorio, además de los temas que forman parte de esta nueva etapa artística. El show busca mantener la cercanía que ha construido con su público durante décadas, en un formato pensado para revivir los grandes momentos de su carrera.

Con una trayectoria que la ha consolidado como una de las artistas chilenas más exitosas e influyentes de la música en español. Myriam Hernández continúa emocionando a distintas generaciones gracias a un repertorio que incluye clásicos como «El hombre que yo amo», «Huele a peligro», «Te pareces tanto a él» y «Herida», entre muchos otros.

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