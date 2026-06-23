La drástica medida que tomó Daniela Aránguiz contra Luis Mateucci tras polémicas declaraciones sobre su quiebre

Durante el último capítulo de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci recordó su quiebre con Daniela Aránguiz, pero con polémicas declaraciones.

El chico reality aseguró que ella le había dejado la camioneta llena de deudas, e incluso, reveló que supuestamente Daniela Aránguiz habría llegado con una ecografía, para mostrarle que estaba embarazada, lo que no era cierto.

La drástica medida que tomó Daniela Aránguiz contra Luis Mateucci

Es por eso que a través de sus redes sociales, Daniela Aránguiz se refirió a este tema: «Hasta cuando tengo que aguantar tanta violencia conmigo, tanta mentira«, escribió de entrada.

En un extenso comunicado, señaló también: «Hoy me siento profundamente triste, vulnerada y agredida como mujer. Durante mucho tiempo he tenido que soportar que Luis Mateucci hable constantemente de mí, exponiéndome y refiriéndose a temas extremadamente sensibles de mi vida«.

«Esto me ha provocado un profundo dolor emocional y un desgaste que ya no puedo seguir normalizando. La violencia hacía una mujer no siempre son golpes, también existe la agresión psicológica y verbal, aquella que humilla, que expone, que hiere y que deja cicatrices que no se ven«, agregó Daniela Aránguiz.

Luego, Daniela Aránguiz respondió al supuesto embarazo que habría inventado:

«Me duele profundamente que se realicen afirmaciones sobre un supuesto embarazo y otros aspectos íntimos de mi vida que niego categóricamente y que considero falsos. Más aún cuando se trata de temas tan sensibles como la maternidad, las pérdidas gestacionales o experiencias que afectan profundamente a miles de mujeres»

«Hoy me siento cansada, cansada de sentirme herida, cuestionada y expuesta«, agregó la panelista de TV.

Y entonces, anunció que tomará acciones legales contra Mateucci: «por esta razón he tomado la decisión de ejercer las acciones legales que correspondan para defender mi honra, mi dignidad y mi tranquilidad. Ha llegado el momento de poner límites a una situación que me ha causado un profundo daño emocional», cerró.

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