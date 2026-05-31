«Va a haber para ambos una querella por injurias»: Revelan la supuesta reacción de Ernesto Belloni ante acusación de Paty Cofré

Durante la semana pasada, en el regreso de La Divina Comida a las pantallas de Chilevisión, Paty Cofré recordó un complejo episodio que habría vivido junto a su excompañero de trabajo, Ernesto Belloni.

En aquella ocasión, la comediante relató: “En el canal me pasó algo terrible, imitábamos que estábamos en una playa. Viene y era como decir ‘ya po, atina’, y me manda un charchazo aquí en la cara, en pleno ensayo”.

En el mismo programa, Mauricio Flores, quien también participaba de la conversación, señaló: “Yo nunca vi eso, pero no por eso voy a pensar que eso es mentira, yo le creo a la Paty”.

Revelan la reacción de Ernesto Belloni ante grave acusación de Paty Cofré

Tras la emisión del capítulo, Ernesto Belloni respondió a las acusaciones y negó categóricamente los hechos. “¡Juro, por mi vida, que jamás he golpeado a una mujer. Ante Dios lo juro, jamás he tocado a una mujer y no lo voy a hacer nunca!”, afirmó.

La polémica volvió a ser tema este viernes en un nuevo capítulo de Primer Plano, donde el periodista Sergio Marabolí entregó antecedentes sobre la postura que habría tomado Belloni frente a la situación.

“Va a haber para ambos una querella por injurias, por dañar la honra de Ernesto Belloni y por calumnias, porque están acusando un delito. Es decir, un hombre pegando a una mujer es un delito y está penado por la ley”, sostuvo.

Además, explicó por qué Mauricio Flores también sería incluido en la acción judicial. “Él dice en una declaración en la misma Divina Comida: ‘Yo no la vi, no me consta, pero sí le creo’. Y al creerle, está avalando apoyar un delito que es golpear a una mujer, por eso viene la querella injuriosa”, indicó Sergio Marabolí.

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