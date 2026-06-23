«Yo le dejé mi camioneta y me la devolvió llena de deudas (…) ella me trató de cafiche y no me dio nada, entonces la mandé a la chuc…»

Luis Mateucci habló en «Volverías con tu ex? 2» sobre su relación con Daniela Aránguiz. Se refirió a su quiebre, a las polémicas declaraciones tras la separación, e incluso, al episodio del supuesto embarazo de la panelista de TV.

Todo esto ocurrió en conversación con Bárbara Muriel, dentro del encierro. De entrada, el chico reality aseguró sobre su ex: «Yo creí en el amor por ella, pero vino Tierra Brava, ella entró para recuperarme y salimos re bien».

El desahogo de Luis Mateucci

Incluso, Mateucci aseguró que se proyectaba con Daniela Aránguiz: «Entro a Ganar o Servir y me dicen: ‘¿Vos hasta qué punto confías en la mina?’ ‘Yo confío’, yo confiaba y hasta quería tener hijos con la mina. Era mi momento de estancarme y decir: ‘ya, esta es la mía’».

«Pero claro, ella siempre queriéndome comprar. (Me dijo) ‘Vámonos a vivir a mi casa’. ‘No, estás loca, yo tengo mi departamento.’ Es más, yo le dejé mi camioneta y me la devolvió llena de deudas, de tag y de cosas«, reveló.

Incluso, fue más allá, y contó: «Así y todo, ella me trató de cafiche y no me dio nada, entonces la mandé a la chuc…»

Toda esta polémica ocurrió solo un par de días antes de la final de Ganar o Servir, donde Mateucci se negó a competir. Consultado por el momento, respondió: «Me desmotivé, desmoralicé, estuve un mes mal».

«Tenía pura gente atacándome y yo no reaccionaba«, aseguró sobre el momento.

Finalmente el ganador en aquella ocasión fue Pangal Andrade, Mateucci comentó al respecto: «Me pasaron por arriba, me hice el lesionado, porque no quería jugar, se la regalé«.

Pero eso no es todo, Mateucci también recordó un polémico episodio con Daniela Aránguiz. Cuando ella le aseguró que estaba embarazada: «Me mandó una ecografía de que estaba embarazada de cuatro meses. Yo vi la ecografía y el bebé formado de cuatro, cinco meses».

«Lo bueno es que me la mandó a mí y a más gente, una de ellas fue la Daniela Collet… que al final la lastimé, porque me metí con ella para olvidarme de la otra«, cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google