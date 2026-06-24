«Es una persona que está obsesionada con mis genitales, con quién soy yo, con tratarme mal (…) A mí no me hizo famosa ninguna dictadura»

Durante las últimas horas, la diputada Emilia Schneider se refirió a las duras palabras de Paty Maldonado en su contra. Cabe recordar que incluso sus declaraciones fueron denunciadas en el CNTV, que ahora, tomará acción legal al respecto.
En concreto, las palabras las lanzó en abril, en el panel de «Tal Cuál«, de TV+: «Un pelotudo, que es diputado, lo pillaron roncando. Es un diputado, no diputada, que quede claro».
Emilia Schneider le contestó a Paty Maldonado
Ahora, en el podcast Acorralados con Yoyi, Emilia Schneider fue consultada al respecto: «Yo lo único que puedo decir es que no tengo idea quién es Patricia Maldonado. Mi actitud frente a la situación ha sido que yo no le voy a responder».
«Yo no voy a entrar en su pelea, porque ella lo que quiere es titulares, fama y atención. Y yo, en verdad, no estoy para responderle a ella. Me parece que sus dichos hablan más de ella que de mí«, aseguró la diputada.
Respecto a los dichos de Paty Maldonado, aseguró: «Es una persona que está obsesionada con mis genitales, con quién soy yo, con tratarme mal. Fue de lo más denunciado en el CNTV ese mes, si no me equivoco»
«Entonces, yo me lo tomo como un respaldo de la gente que, aunque no esté de acuerdo conmigo, demuestra que hay cierta línea de respeto que hemos dibujado con los años y que todavía sigue ahí», agregó.
Por último, cerró con una reflexión: «Porque lo que hizo con Trinidad Cerda también, y con otras chicas trans que han salido al debate público, en el fondo es buscar atención. Pero también es decir: ‘Ustedes no pertenecen acá’. Y yo no voy a caer en ese juego. Yo me gané el espacio para estar acá. A mí no me hizo famosa ninguna dictadura; a mí me eligió la gente democráticamente y yo estoy acá por eso».
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