«Solo quiero que todo termine pronto…»: Fran Maira se quebró en vivo tras lluvia de críticas ante el grave accidente de tránsito

Sin dudas Fran Maira está pasando por un complejo momento. Esto, luego de que saliera a la luz el testimonio de Luis Zapata, padre de Mayerson, el motociclista que atropelló la influencer.
En conversación con Zona de Estrellas, Luis Zapata reveló el abandono de Fran Maira a su familia: «No se han reportado en lo absoluto. No nos han colaborado. No nos han brindado ningún medio económico. A pesar de que en reiteradas ocasiones quisimos acercarnos a ellos, pero en ningún momento lo quisieron hacer».
También en aquella entrevista, reveló que su hijo sigue grave, e incluso, podría quedar en estado vegetal.
Fran Maira se quebró en vivo tras lluvia de críticas ante grave accidente
Ahora, Fran Maira se presentó este domingo en Fiebre de Baile, competencia a la que se integró hace un par de semanas. La influencer compitió en la noche de eliminación, y fue la peor evaluada por el jurado, aunque más tarde, fue salvada por el público.
Tras terminar su presentación, Diana Bolocco le preguntó al respecto, y ella contestó: «Esta coreografía me costó un poco más porque ha sido una semana súper dura para mí… entonces me costó un poco la concentración».
Visiblemente afectada, continuó: «Me costó un poco la concentración, pero nada… lo único que quiero es que todo se solucione«.
En esa misma línea, Fran Maira se defendió: «Hay mucha desinformación en las redes. Pronto voy a poder también contar cómo ha sido para mí, pero solo quiero que todo termine pronto y de la mejor manera posible«.
«Desde que llegué mucha gente me dice: ‘Ay, ¿por qué ella es así?’. Yo tengo que ser profesional en mi trabajo. Yo separo mi vida personal o emocional de mi trabajo. Entonces, la gente quizás no lo entiende así… pero ahora quiero sí compartir eso, de que intento ser profesional», agregó la cantante.
Para cerrar, recalcó su mensaje: «Simplemente estoy intentando trabajar, nada más que eso«.
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