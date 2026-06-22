Figura de Fiebre de Baile contra la producción y Volverías con tu Ex?: «¿A quién le gusta ver TV a esta hora? Son una basura de TV, basura de reality»

En el último capítulo de Fiebre de Baile ocurrió un inesperado episodio. El eliminado de la noche fue el actor Rey Alcalde, quien obtuvo la segunda nota más baja en la competencia.

La nota más baja fue para Fran Maira, quien fue salvada por el público, lo que provocó que Rey Alcalde abandonara la competencia. Tras esto, y ya terminado el capítulo, el actor pasó al react junto a Claudio Michaux, donde se desahogó por completo.

El desahogo de Rey Alcalde

Según consignó Página 7, de entrada Rey Alcalde lanzó en tono de broma: «Chilevisión, este horario es como la corneta«.

«¿Qué están haciendo, huevón?, ¿a quién le gusta ver TV a esta ahora? Por favor… ¿Qué hora es? Son las una de la mañana. El horario de mierda«, agregó el actor.

Así, continuó su descargo con otra crítica al horario: «Si esta hueá fuera más temprano, yo vendría feliz. Antes de las noticias, terminamos a las ocho, me voy a acostar y me levanto temprano y sigo haciendo mi vida».

Pero eso no fue todo, y es que Rey Alcalde también tuvo palabras para su competencia, el reality de Mega. Apuntando a Volverías con Tu Ex? 2, disparó: «¡Qué es este horario de mierda, por favor! Estamos compitiendo con un reality, que son una basura de televisión, ¡y nos están ganando! Saquen… cambien el horario».

«Basura de reality… a ver quién se pudre la cabeza primero. ‘Voh’ me cagaste’, ‘no, voh’ me cagaste’… mira la hueá que nos gana«, cerró el actor.

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