«Feliz Día del Padre al mejor papá del mundo, dejando a su propia hija sin este día tan importante (…) Prefirió estar con su amante en Viña»

Un potente desahogo remció a las redes en el marco del Día del Padre, el pasado domingo. Se trata de la exMekano, Rosemarie Dietz, que lanzó un ácido comentario hacia su expareja y padre de su hija, Cristóbal González.

A través de una serie de historias de Instagram, la recordada chica Mekano aseguró que su hija no pudo celebrar el día del padre, puesto que él decidió viajar junto a su nueva pareja, lo que sacó ronchas entre sus seguidores.

Figura del espectáculo contra su expareja en el Día del Padre

A través de sus redes sociales, Rosemarie Dietz realizó su descargo: «Feliz Día del Padre al mejor papá del mundo, dejando a su propia hija sin este día tan importante para ella. Después que estuvo toda la semana esperando este momento para estar con su papá».

«¿Y qué hace el lindo? Prefirió estar con su amante en Viña«, disparó la exbailarina.

En esa misma línea, Rosemarie Dietz, cuestionó con durísimas palabras a su expareja: «Seguramente un perro es más importante que tu propia hija. Hay padres y padres. No se confundan. No todo lo que brilla es oro».

Y no solo eso, ya que también le mandó un mensaje a la actual pareja de Cristóbal González: «Felicidades a los dos, pero de mí y mi hija no se ríen más. Se nota que no eres mamá. Prefirió a un perro y a su minita en vez de estar con su hija«.

Cabe destacar que las historias ya no se encuentran disponibles. Pero el descargo de Rosemarie Dietz quedó inmortalizado también en el portal Infama.

Leer también: «Solo quiero que todo termine pronto…»: Fran Maira se quebró en vivo tras lluvia de críticas ante el grave accidente de tránsito

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google