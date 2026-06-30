Marlen Olivari volvió a recordar uno de los episodios más comentados de su paso por el Festival de Viña del Mar 2007. Durante su participación en el programa Only Friends, la exmodelo habló del particular coqueteo que vivió con el cantante británico Tom Jones mientras él se presentaba sobre el escenario de la Quinta Vergara.

En esa edición del certamen, Olivari integró el jurado y protagonizó el recordado «Marlenazo». En ese entonces, además, seguía casada con Roberto Dueñas.

Marlen Olivari desveló anécdota con Tom Jones

En medio de la conversación, le preguntaron si, de haber estado soltera, habría llevado esa conexión con el artista un paso más allá.

«O sea, yo me enamoré. Nos enamoramos. Te juro que fue como… Además, él se levantaba la polera y me cantó Sex Bomb a mí, porque yo estaba en primera fila. Me cantaba con sus tremendos ojazos azules. No, yo estaba completamente encandilada», respondió entre risas en el programa.

El relato dio paso a los recuerdos de quienes también estaban en el estudio. Mauricio Correa comentó que presenció esa presentación y aseguró que el ingreso del intérprete cambió por completo el ambiente de la Quinta Vergara.

«Yo estaba en la Quinta ese día. Lo presenta el animador, la pantalla se fue a oscuro y entró otro señor a presentar a Tom Jones, entró y era otro escenario», recordó.

Ingrid Cruz, por su parte, destacó el carisma del artista. «Es que ese señor es maravilloso», afirmó, mientras Olivari complementó con una breve descripción: «Es mágico. Impactante».

Más adelante, Raquel Argandoña quiso saber si ambos llegaron a reunirse después del show o si existió algún acercamiento fuera del escenario.

«No, pero si alguien me hubiese dicho ‘oye, Tom te quiere conocer’, yo dejo al otro botado, chao, me voy con Tom Jones, obvio», respondió la showoman sin titubear.

Ante la sorpresa de Mauricio Correa, quien le preguntó si realmente lo habría hecho, Olivari insistió en su respuesta: «Sí, hubiera sido rico, para que, chao».

Finalmente, aclaró que nunca llegó a conocer personalmente al cantante. «No, porque nunca lo conocí. Pero si hubiera querido conocerme…», cerró, dejando en claro que la historia pudo haber tenido un desenlace muy distinto.

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