Conmoción en la música latina: confirman muerte de todos los integrantes de banda musical tras terremotos en Venezuela

La tragedia provocada por los terremotos que afectaron a Venezuela durante la semana pasada sigue dejando dolorosas consecuencias. En las últimas horas se confirmó la muerte de los cuatro integrantes de la banda emergente Van Der Dijs, quienes perdieron la vida en medio del desastre que ya suma cientos de víctimas fatales.

La información fue dada a conocer por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), institución que lamentó el fallecimiento de Manuel van Der Dijs, vocalista. Gabriel Gómez, guitarrista; Xander Hernández, bajista; y Abraham Foucault, baterista.

La noticia golpeó especialmente a la escena musical venezolana. Ya que el grupo se había presentado solo una semana antes en la Sala Experimental del CCAM, en el marco del ciclo de conciertos El Hades.

A través de sus redes sociales, el recinto compartió un sentido mensaje para despedir a los artistas.

«Con profundo pesar el Centro Cultural de Arte Moderno CCAM se suma al duelo que embarga al sector musical del país y, especialmente, a la escena del rock emergente. Por el fallecimiento de los integrantes de la agrupación Van Der Dijs», señalaron.

Una banda con gran proyección

Conocida también como Vanderdis, la agrupación nació en 2024 y, en poco tiempo, comenzó a posicionarse dentro de la escena underground venezolana. Su propuesta fusionaba elementos del rap-rock y el nu metal, lo que le permitió captar rápidamente la atención del público.

Desde el CCAM destacaron que el grupo «ganó rápida notoriedad en la escena underground nacional al fusionar la crudeza del rap con la energía del metal». Además, recordaron su paso por el Festival Nuevas Bandas, una de las vitrinas más importantes para los artistas emergentes del país.

Mediante su breve carrera publicaron temas como «15 Minutos», «VENPAKA» y «¿DÓNDE ESTÁN?», canciones que los consolidaron como una de las promesas del rock venezolano.

En su despedida, el Centro Cultural también destacó el legado que dejaron sobre el escenario.

«En la historia del CCAM quedó su talento y, sobre todo, su energía desbordante, su simpatía y sus ganas de marcar su huella en los escenarios con su música. Así los recordaremos siempre, Manuel, Gabriel, Xander y Abraham», expresaron.

También puedes leer en Radio Corazón: Entregó fecha y lugar: Tarotista dejó en shock a Pamela Díaz y Salfate tras preocupante predicción de terremoto en Chile

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google