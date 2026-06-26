Reconocido periodista rompe el silencio tras revelarse que será formalizado por VIF: «No va a pasar nada…»

La próxima formalización de Gonzalo Feito por una denuncia de violencia intrafamiliar sigue generando repercusiones. Luego de que se conociera que deberá enfrentar a la justicia, el periodista decidió referirse públicamente al caso.

La investigación está relacionada con una denuncia presentada por su expareja ante el Ministerio Público durante 2024. La Fiscalía Metropolitana Oriente indaga el presunto delito de maltrato habitual y, tras dos años de diligencias, solicitó formalizar cargos en contra del comunicador.

En medio de este escenario, Feito aprovechó una nueva emisión de su programa «Próceres» para enviar un mensaje a quienes le han expresado su respaldo.

«Quiero agradecer a todas las personas que me han mandado mensajes, cariño, mis compañeros de trabajo; tengo un equipo que es un lujo, es un lujo de equipo humano», comentó.

Su compañera Pamela Le Roy también le dedicó unas palabras durante la transmisión. «Estás rodeado de buenas vibras, Gonza», le dijo. El periodista respondió agradeciendo ese respaldo: «Sí, estoy rodeado de buenas vibras, muy linda energía, así que darles las gracias a todos».

Gonzalo Feito asegura que enfrenta el proceso con tranquilidad

Durante el mismo espacio, el comunicador afirmó que mantiene la calma frente a la investigación y transmitió un mensaje de confianza sobre el desarrollo del caso.

«Está todo bien, no va a pasar nada, así que tranquilidad», sostuvo.

La audiencia de formalización quedó fijada para el próximo 1 de septiembre de 2026 en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La situación judicial de Feito se conoce, además, pocas semanas después de su bullada salida de «Sin Filtro» y del conflicto público que protagonizó con Sebastián Eyzaguirre, hechos que lo han mantenido en el centro de la atención mediática durante las últimas semanas.

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