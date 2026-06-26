Archivo Digital Salo llega a Patio Bellavista con una exposición que revive los álbumes más icónicos de Chile: Fecha y horarios

Los tradicionales álbumes Salo vuelven a ser protagonistas con una exposición gratuita que invita a recorrer parte de la historia de la infancia chilena. Desde el pasado 25 de junio, Patio Bellavista alberga la muestra «Archivo Digital Salo», una experiencia que rescata el legado de una de las editoriales más emblemáticas del país.

La exhibición, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, estará abierta durante dos meses en el anfiteatro de Patio Bellavista, entre las 10:00 y las 21:00 horas.

Archivo Digital Salo llega a Patio Bellavista con una exposición que revive los álbumes más icónicos de Chile

El recorrido reúne 24 álbumes originales de distintas épocas, además de 60 reproducciones de portadas, láminas y piezas gráficas que muestran la evolución de Salo y el impacto que sus colecciones tuvieron en millones de chilenos. La muestra también incluye vitrinas con ejemplares históricos, material audiovisual y piezas de gran formato.

Uno de los principales atractivos será el álbum del Campeonato Mundial de Fútbol de 1962, considerado el primer álbum coleccionable de una Copa del Mundo editado en Chile. A él se suman recordadas colecciones como El Regreso del Jedi, Zoocolor, Artistas de TV, Rambo, MASK, Tom y Jerry, Superman, Halley, Robotech 1, Disneylandia, Dragon Ball y Pokémon, entre muchas otras que marcaron la infancia y juventud de distintas generaciones.

La exposición también recuerda la historia de Salomón «Don Salo» Melnick Mirochnick, fundador de la editorial, quien creó el primer álbum de figuritas chileno en medio de una crisis que afectaba sus confiterías. La muestra adquiere un significado especial considerando que en 2026 se conmemoran los 100 años de su nacimiento.

Además, la iniciativa marca el lanzamiento oficial del Archivo Digital Salo, una plataforma que busca preservar y difundir el patrimonio histórico de la editorial, permitiendo que coleccionistas, investigadores, familias y nuevas generaciones puedan acceder a este importante registro de la cultura popular chilena.

Como parte de la programación, el público también podrá participar en charlas, conversatorios, encuentros de coleccionistas, actividades de cosplay y diversas experiencias ligadas al mundo de los álbumes, la ilustración y la cultura pop. Transformando la muestra en un espacio para revivir recuerdos y compartir una tradición que forma parte de la identidad de Chile.

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