¿Dónde ver La Gran Noche de la Corazón 2026? Revisa cómo seguir la transmisión en vivo

Llegó el gran día. La Gran Noche de la Corazón 2026 tendrá su inicio en pocas horas, donde miles de personas se reúnen para celebrar los 15 años del evento radial más importante de Chile.

Sin embargo, quienes no lograron conseguir una entrada también podrán ser parte de esta gran fiesta, ya que la jornada contará con una completa transmisión en vivo.

¿Dónde ver La Gran Noche de la Corazón 2026?

Es importante recordar que el evento será transmitido en vivo a través del canal oficial de Youtube de Radio Corazón, permitiendo que los fanáticos puedan seguir cada presentación desde cualquier parte de Chile y el mundo.

Además, como ya es tradición, el evento también podrá escucharse a través del dial de Radio Corazón, con una cobertura especial que llevará todos los detalles de la celebración a los millones de auditores.

Una noche llena de música, humor y sorpresas

La Gran Noche de la Corazón 2026 contará con las presentaciones de Los Vásquez, Alanys Lagos, Santaferia, Noche de Brujas y DJ Rocka. El humor estará a cargo de Pastor Rocha, mientras que durante la jornada también participarán todos los rostros de la Número Uno de Chile.

Como ocurre cada año, son varias las sorpresas que habrá durante el espectáculo, por lo que tanto quienes estén en el Movistar Arena como quienes sigan la transmisión desde sus casas podrán disfrutar de una noche cargada de emoción.

También puedes leer en Radio Corazón: La Gran Noche de la Corazón 2026: apertura de puertas, horario del show y elementos permitidos y prohibidos

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google