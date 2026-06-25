¡De impacto! Despiden a popular figura de Mega luego de 9 años en el canal

La periodista Natasha Kennard puso fin a su extensa etapa en Mega luego de casi nueve años vinculada a la estación televisiva. La profesional se encontraba en Londres desde 2025, donde combinaba estudios de posgrado con labores periodísticas para el canal.

La información fue a dada a conocer por The Clinic, medio que aseguró que la desvinculación ocurrió recientemente, cuando aún no concluía su proceso académico en Reino Unido.

Durante el último año, Kennard había asumido un desafío profesional como corresponsal internacional. Desde Europa realizó diversos reportes y despachos enfocados en la contingencia del continente.

Los detalles de la salida de Natasha Kennard

Según fuentes citadas por The Clinic, la llegada de la periodista a Europa llevó a ambas partes a revisar las condiciones de su contrato. El acuerdo contemplaba que, una vez terminados sus estudios y en caso de regresar a Chile, podría reincorporarse a las funciones que desempeñaba anteriormente en el canal.

Sin embargo, ese escenario no se concretó y la profesional terminó desvinculada antes de que concluyera el período acordado.

Consultados por el medio, desde Mega señalaron que a Kennard «se le ofreció un cambio de condiciones contractuales, de acuerdo con el modelo de corresponsales internacionales con el que opera Mega, ya que su contrato anterior era poco compatible con sus responsabilidades académicas».

Pese a ello, la propuesta no habría prosperado. De acuerdo con el reporte, la periodista no aceptó las nuevas condiciones planteadas por la estación, por lo que las conversaciones terminaron sin acuerdo.

A lo largo de su carrera participó en la cobertura del proceso constituyente, integró la conducción de Meganoticias Amanece y también estuvo presente en distintos eventos de relevancia nacional. Entre sus trabajos más recientes destacó la cobertura del backstage del Festival de Viña 2025, además de su labor como corresponsal desde Europa.

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