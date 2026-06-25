“¿Qué diría el mundo fitness si supieran que…?»: Critican a Luli por peculiar hábito y su reacción ya está dando que hablar

Nicole Moreno, conocida popularmente como Luli, protagonizó un incómodo momento en ¿Volverías con tu ex? 2 después de convertirse en blanco de una crítica relacionada con uno de sus hábitos dentro del reality.

Todo ocurrió durante una dinámica de mensajes anónimos organizada en el encierro. En la actividad, los participantes recibieron comentarios sin revelar la identidad de quien los escribió. Uno de ellos estaba dirigido a la modelo y cuestionaba directamente su uso de vape.

Lluvia de críticas contra Nicole «Luli» Moreno

“¿Qué diría el mundo fitness si supieran que fumas como una chimenea un vape todo el día? Ahí la tienen, a la que dice que cuida su cuerpo… ¡Coherencia, por favor!”, señalaba el mensaje leído frente al grupo.

Tras escuchar el comentario, Luli intentó explicar la situación. “Nadie sabe si esto es vapor o vitamina B, porque también hay vapes de vitamina B”, respondió, buscando desmarcarse de las críticas.

Sin embargo, sus palabras no convencieron a varios de sus compañeros. Luis Mateucci fue uno de los más duros y rechazó la versión entregada por la modelo.

“Está mal que le mienta a la gente porque eso no es vitamina B”, afirmó el argentino. Además, aseguró que el supuesto hábito incluso se reflejaba en el desempeño físico de Moreno durante las competencias.

La discusión continuó cuando Bárbara también entregó su opinión sobre el tema. “Cada uno se puede matar como quiere, libre albedrío, lo respeto si a ella le gusta tener estas dos cosas: la parte fitness y la de autodestrucción”, comentó.

Las críticas afectaron visiblemente a Luli, quien mostró su molestia durante la actividad. “¿Por qué me hacen esto?”, preguntó ante sus compañeros de encierro.

Más tarde, la ex chica reality manifestó su preocupación por la exposición del momento y lanzó una advertencia sobre las consecuencias que podría tener. “Me van a dejar mal, lo van a ver los jueces internacionales y todo”, sostuvo.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google