«Perdí un hijo y fue muy difícil»: Participante de ¿Volverías con tu ex? 2 impacta con desgarrador relato

El capítulo de este domingo de ¿Volverías con tu ex? 2 estuvo marcado por un emotivo momento protagonizado por Bárbara Córdoba, quien y recordó un difícil episodio.

Resulta que en una cena con Mariano Brozincevic, la participante habló sobre la pérdida de un hijo y cómo le afectó.

«Perdí un hijo y fue muy difícil, tuve una cesárea y perdí al bebé. Fue muy dark, perdón si me emociono», expresó.

El desgarrador relato de Bárbara Córdoba en ¿Volverías con tu ex? 2

La chica reality también contó cómo enfrentó ese dolor esta difícil pérdida.

«En ese proceso, en vez de duelar, tapé eso con más trabajo, y me empecé a dar cuenta de que los proyectos que desarrollaba los perdía, entonces siempre el tema de la pérdida era el patrón en común, de que no paraba a hacer los duelos de nada», contó la chica reality argentina.

Además, Bárbara Córdoba explicó que la pérdida de su bebé terminó afectando su salud mental, al punto de caer en depresión.

«Me dio una depresión muy grande, porque decía ‘todo lo pierdo, mi hijo, mis trabajos’. Estaba muy mal en Miami y un amigo me dice ‘o vas al psiquiatra o realmente tomar reiki, una sesión y a ver qué pasa’. Gracias a Dios que algo en mi interior me dijo ‘toma reiki’, y el reiki le devolvió todo el color a mi vida», aseguró.

Tras ese complejo proceso, la participante afirmó que hoy vive una nueva etapa. «Soy el ave fénix, realmente siento que me morí y estoy en ese renacer donde no me da vergüenza hablar de las cosas que hice en el pasado», sostuvo la participante de espacio de Mega.

Las palabras de Bárbara emocionaron a Mariano Brozincevic, quien agradeció la confianza de la argentina por compartir una experiencia tan íntima. «La verdad es que me dejaste un poco en shock con todo esto, pero te agradezco de todo corazón que me hayas compartido esta parte tuya que desconocía», le dijo.

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