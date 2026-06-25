«Nos dejaste atónitos»: Marcelo Lagos sorprende con teoría sobre terremoto en Venezuela y alerta por peligro latente

La serie de fuertes sismos que afectó a Venezuela durante los últimos días fue tema de conversación en Contigo en la Mañana. En el espacio de CHV, el geógrafo Marcelo Lagos entregó su análisis sobre los movimientos telúricos que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5.

Según los antecedentes difundidos hasta ahora, las autoridades han confirmado decenas de fallecidos. Sin embargo, las estimaciones apuntan a que la cifra de víctimas podría aumentar considerablemente.

Al abordar el fenómeno, Lagos reconoció el impacto que le provocaron las imágenes que han llegado desde la zona afectada. «Conmovido por las imágenes, pero la verdad es que no es inédito. Terremotos separados por poco tiempo son rupturas complejas, recuerden que ahí hay dos zonas de contacto importantes. Estamos hablando de la interacción de la placa Sudamericana con la placa del Caribe», explicó.

Marcelo Lagos entregó teoría en Chilevisión

Luego profundizó en las características geológicas del sector donde se produjeron los movimientos. «En esa zona de contacto, particularmente en Venezuela, hay un sistema de fallas que tiene un movimiento horizontal, como la falla de San Andrés. Estos pocos segundos implican una ruptura compleja: el 7.2 es un propulsor del 7.5, pero podría ser que, si lo miramos en cámara rápida, probablemente sea un solo evento», sostuvo en el programa.

La explicación despertó la curiosidad de Andrea Arístegui, quien quiso entender cómo dos sismos registrados en lugares distintos podrían estar relacionados. «Me parece súper interesante eso que señalas, sobre que podría ser un solo evento. ¿Cómo se explica que empezó en una zona y terminó en otra?», preguntó la conductora.

Ante la consulta, el experto detalló que la extensión de la ruptura podría explicar el fenómeno. «Aquí estamos hablando de un área que tiene un largo y que tiene un ancho, y probablemente el terremoto sobre 7 tienen áreas de ruptura que van entre los 150 kilómetros de largo por unos 20 o más de ancho, por lo tanto pueden estar solapados», indicó.

En esa misma línea, agregó que «probablemente el 7.2 parte más al poniente y comienza la ruptura a propagarse hacia el Caribe».

La teoría sorprendió al panel del matinal. De hecho, Eduardo Iglesias resumió el planteamiento de Lagos y le consultó si estaban frente a un terremoto que se manifestó en dos etapas. «Nos dejaste atónitos, es una información que debe ser corroborada, pero hemos estado todo el tiempo hablando de dos terremotos y tú nos dices que podría ser el mismo evento: un terremoto con dos pulsos que tuvo una especie de pausa y después entró con todo. ¿Es eso?», señaló.

Frente a esa interpretación, Lagos llamó a la cautela, aunque no descartó la posibilidad. «Podría ser, no se puede descartar en este minuto, pero aquí lo medular es que tenemos dos eventos muy superficiales y que nos revelan la peligrosidad de las fallas activas», concluyó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google