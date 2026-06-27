La gran sorpresa de Rumpy en la Gran Noche de la Corazón: confirmó libro de El Chacotero Sentimental

Una de las grandes sorpresas de la Gran Noche de la Corazón 2026 llegó de la mano de Rumpy. En medio de la celebración de los 15 años del evento radial más importante del país, el locutor confirmó oficialmente el lanzamiento de un libro dedicado a la historia de El Chacotero Sentimental.

El anuncio se realizó frente a un repleto Movistar Arena, donde el público recibió con entusiasmo la noticia sobre una publicación que repasará el legado de uno de los programas más influyentes de la radio chilena.

La obra relatará la historia de un espacio radial que marcó a varias generaciones y que acompañó importantes momentos del país. En su presentación se adelanta que el libro cuenta la historia de un programa de radio que atraviesa la historia de Chile y el retorno a la democracia, para entrar al siglo XXI con la trascendencia que un clásico puede imponer.

Además, el proyecto pone en el centro la esencia que convirtió a El Chacotero Sentimental en un fenómeno: escuchar a la gente, dando voz a miles de historias que quedaron en la memoria de los auditores.

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