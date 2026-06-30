Garras de Amor celebrará sus 27 años de trayectoria con un gran concierto en Gran Arena Monticello: Cuándo es y cómo comprar entradas

La banda mendocina Garras de Amor regresará a Chile para conmemorar sus 27 años de carrera con un espectáculo que promete reunir todos los clásicos que la convirtieron en una de las agrupaciones más influyentes de la cumbia romántica. El concierto se realizará en Gran Arena Monticello y contará con invitados nacionales que serán parte de esta especial celebración.

A lo largo de casi tres décadas, el grupo se consolidó como uno de los grandes referentes de la música tropical en Sudamérica gracias a un repertorio marcado por canciones de amor y desamor, además de un estilo que dejó huella en la evolución de la cumbia romántica en Chile. Su trayectoria también incluye importantes reconocimientos. Como discos de Oro y Platino, además de presentaciones en escenarios como el Festival de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Entradas: cuándo, dónde y a qué hora será el concierto

Garras de Amor se presentará el sábado 26 de septiembre, a las 20:30 horas, en Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

La celebración contará además con la participación de dos destacados invitados nacionales. Jordan, uno de los principales exponentes de la música tropical chilena, y Kanela, vocalista de Noche de Brujas, se sumarán al espectáculo para interpretar algunos de sus mayores éxitos y darle aún más fuerza a una noche que promete convertirse en una verdadera fiesta.

Con un repertorio repleto de canciones que han acompañado a distintas generaciones, Garras de Amor buscará celebrar junto a sus fanáticos un nuevo aniversario de una carrera que continúa vigente y que los mantiene como una de las bandas más queridas de la música tropical latinoamericana.

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