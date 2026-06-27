Kanela emocionó a todos en La Gran noche de la Corazón con una histórica canción: esta es la historia que hay detrás

Uno de los momentos más emotivos de la Gran Noche de la Corazón 2026 lo protagonizó Kanela. El líder de Noche de Brujas subió al escenario del Movistar Arena y decidió comenzar su espectáculo con «Ella», una canción con un profundo significado para su carrera.

El tema no fue elegido al azar. Se trata de la primera canción de Noche de Brujas que sonó en Radio Corazón, un momento que marcó un antes y un después para la agrupación y que el propio Kanela ha recordado en distintas oportunidades como uno de los más emocionantes de su trayectoria.

Hace algunos meses, el cantante reveló que escuchó ese histórico estreno mientras iba rumbo al trabajo con un personal estéreo. La emoción fue tan grande que no pudo contener las lágrimas, ya que sentía que, después de más de una década de esfuerzo, el sueño de llegar a la radio número uno de Chile finalmente se había cumplido.

Y recuerda que La Gran Noche de la Corazón trasciende el recinto. Si no pudiste estar presente, puedes seguir cada show, momento especial y sorpresa a través de nuestras plataformas oficiales. Escucha la transmisión por Radio Corazón en tu dial, ingresa a nuestro sitio web o disfruta del evento en vivo mediante YouTube. ¡No te quedes fuera de la celebración más querida de Chile y acompáñanos desde cualquier rincón del país!

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