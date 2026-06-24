El descargo de Evelyn Matthei: «Le prometieron a todo Chile que tenían el mejor plan contra la delincuencia. No tenían nada. Ni siquiera ministro»

En el capítulo de este miércoles de Tu Día, el matinal de Canal 13, estuvo presente la excandidata presidencial, Evelyn Matthei. Dentro del episodio, repasó la contingencia como una panelista más, de todo tipo de temáticas.

Pero además, dejó un momento que no pasó desapercibido, una potente crítica al gobierno de José Antonio Kast, en la que cuestionó su plan de seguirdad.

Evelyn Matthei con todo contra el gobierno

En medio de la conversación en el matinal de Canal 13, según consignó La Cuarta, Evelyn Matthei comenzó su descargo contra el Gobierno de José Antonio Kast: «No puede llegar una persona y que la echen a los dos meses. Aquí le prometieron a todo Chile que tenían el mejor plan contra la delincuencia. No tenían nada. Ni siquiera ministro«.

Uno de los panelistas, José María del Pino, también le comentó: «Parece que tampoco quisieron pedirle ayuda a Chile Vamos«.

«No, al contrario, muchos de ellos están vetados. Lejos la persona que más sabe es Christian Alveal y no lo han llamado ni una vez«, señaló Evelyn Matthei.

Pero no solo eso, y es que Evelyn Matthei apuntó nuevamente al Gobierno: «A todo Chile le prometieron lo mejor, que tenían planes de frontera, planes ‘escudo’ y no tenían nada. Políticos irresponsables hacen promesas que saben que no pueden cumplir«.

«El ministro nuevo es mejor que lo que había, pero si tú me dices que un ministro con dos subsecretarios van a hacer la diferencia, no», reconoció la exalcaldesa.

Incluso, se fue en contra del supuesto recorte a las policías: «Aquí se requiere un equipo enorme, importante, con financiamiento y lo que supimos es que le habían sacado 72 mil millones de pesos a la PDI y a Carabineros. Después, por suerte, se lo repusieron».

«Hay plata para embajadores, pero no para los planes«, cerró Evelyn Matthei.

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