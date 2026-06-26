Fue de los actores más destacados a nivel nacional, lo acusaron de «meter la lengua hasta la garganta» y ahora rompe el silencio

La polémica que involucró a Juan Pablo Sáez durante los últimos días sigue sumando capítulos. Todo comenzó luego de que la actriz Cata Pulido lanzara una dura crítica en su contra, reviviendo además una acusación que anteriormente había realizado Fran García-Huidobro.

En el podcast Noche de Pirañas, Pulido aseguró que el actor, al grabar escenas románticas, «mete la lengua hasta la garganta», comentario que rápidamente generó repercusiones.

Juan Pablo Sáez alza la voz tras acusaciones en su contra

Frente a estas declaraciones, Juan Pablo Sáez decidió entregar su versión en el programa Encantadas, de Zona Latina, donde descartó los cuestionamientos y explicó cómo enfrenta este tipo de escenas.

«La única vez que di mal un beso fue la primera vez que lo di en teleserie, que fue con la Ale Herrera, ni siquiera con ellas», afirmó.

Luego recordó aquella experiencia y contó que recibió bromas de su compañera de elenco. «Tengo la mala fortuna de que la Ale es muy juguetona, y después de esa escena, me hizo mucho bullying mucho rato», relató.

Finalmente, el actor explicó que su manera de interpretar responde a la formación actoral que recibió y defendió que este tipo de escenas buscan transmitir emociones de la forma más auténtica posible.

«Cuando uno actúa y estudió el método, de Stanislavski o Strasberg, lo que uno ve en el cine americano, es que uno actúa desde la emoción más verdadera posible. Uno no dice ‘cómo me corcheteo la lengua hacia atrás y me pongo un masking tape’. La lengua está ahí. Muy cercana del labio, un beso técnico de teleserie es puro labio, pero puede ocurrir que esté cerca la lengua y no es ningún adefesio», concluyó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google