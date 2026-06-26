La Gran Noche de la Corazón 2026: apertura de puertas, horario del show y elementos permitidos y prohibidos

La espera terminó. La Gran Noche de la Corazón 2026 finalmente se realizará este viernes 26 de junio, en una edición muy especial que celebrará los 15 años del evento radial más importante de Chile.

Miles de personas llegarán hasta el Movistar Arena para disfrutar de una jornada cargada de música, humor y sorpresas junto a Los Vásquez, Alanys Lagos, Santaferia, Noche de Brujas, DJ Rocka y el humor de Pastor Rocha.

Si eres uno de los asistentes, toma nota de toda la información importante para que tu ingreso sea rápido y sin inconvenientes.

¿A qué hora abren las puertas?

La apertura de puertas será a las 18:00 horas, mientras que La Gran Noche de la Corazón comenzará a las 20:00 horas.

La recomendación es llegar con anticipación para evitar filas y acceder con tranquilidad a la fiesta radial más grande del país.

Elementos prohibidos y permitidos

Para resguardar la seguridad de todos los asistentes, no estará permitido ingresar con:

Selfie sticks.

Elementos cortopunzantes.

Sustancias ilícitas.

Punteros láser.

Bolsos o bolsas de gran tamaño.

Botellas.

Cámaras profesionales.

Alimentos y bebidas.

¿Qué sí puedes llevar?

En tanto, sí estará permitido ingresar con:

Medicamentos cerrados y con receta médica.

Carteras y bananos pequeños.

Maquillaje (envases de hasta 100 ml).

Carteles de un máximo de 50 x 50 centímetros.

Gafas de sol.

Baterías portátiles de hasta 160 Wh.

Alcohol gel de hasta 100 ml.

Tapones para los oídos.

Además de una completa parrilla artística, la Gran Noche de la Corazón también contará con la animación de los rostros de la radio y, como ya es tradición, promete varias sorpresas durante la jornada. Si vas a ser parte de esta gran celebración, ya tienes todo listo para disfrutar una noche inolvidable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bizarro Live Entertainment (@bizarrolivecl)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google