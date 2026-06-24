«Terrible… Estremecedor»: El desgarrador relato del padre del niño de 12 años fallecido en encerrona en San Bernardo

Una horrorífica tragedia ocurrió durante las últimas horas en San Bernardo. Una familia sufrió una violenta encerrona que terminó de la peor forma. Un pequeño de 12 años falleció, tras quedar atrapado con el cinturón de seguridad, y ser arrastrado por varios kilómetros.

Hasta el momento son 4 los delincuentes detenidos, dos de 17, uno de 18 y otro de 21 años. Hasta el momento, la familia no ha querido referirse al tema públicamente por razones obvias, sin embargo, hablaron con un periodista de Canal 13.

El desgarrador relato del padre del niño de 12 años fallecido en encerrona en San Bernardo

En el matinal de Canal 13, Tu Día, el periodista Diego Muñoz habló con el padre del pequeño de 12 años. Según comentó, él le relató cómo ocurrió todo, pero no ante las cámaras, debido a que aún no están preparados como familia. Respecto a su relato, lo catalogó de «terrible… estremecedor».

Sin embargo, le dio autorización al notero para que lo cuente en pantalla. De partida, señaló: «Venían desde Argentina, a la altura de Curicó, el venía con mucho sueño, el padre iba manejando. Al lado iba su cuñada y atrás iba su hijo«.

Según relató, en ese momento deciden cambiar de puesto para que su cuñada maneje, puesto que el necesitaba dormir.

En esa misma línea, el periodista aseguró: «Llegan hasta la Región Metropolitana, él de repente despierta, y su cuñada se había pasado de la salida que había que tomar, que era el acceso sur. Entonces tomaron la ruta 5 sur».

«En vez de darse toda la vuelta, deciden salirse de la carretera a la caletera, para cambiar de puesto, él manejar y retornar, y así tomar bien el acceso sur«, explicó.

En ese momento, ocurrió la encerrona: «Estaban haciendo eso, y en el intertanto en el que se cambian, son abordados por estos delincuentes muy, muy violentos. Los amenazaron, los bajaron del vehículo, y ahí viene el detalle más importante».

«Su hijo iba con el cinturón puesto, y los delincuentes al momento de sacarlo del auto, no le sueltan el cinturón, por eso él queda atrapado. O sea, la responsabilidad de los delincuentes es total, según el relato del padre«, cerró Diego Muñoz.

La petición del padre

Horas más tarde, el padre del pequeño fallecido accedió a hablar con el matinal, y reveló que su único deseo es traer a su familia que vive en Argentina, para que puedan despedirse de su hijo.

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