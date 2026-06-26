THE LEGEND llega a La Florida: Dónde y cómo comprar entradas para el musical de Michael Jackson que se realizará este fin de semana

Tras una exitosa temporada en Centro Parque, el musical «THE LEGEND» regresa a Santiago con nuevas funciones durante las vacaciones de invierno. Esta vez, el espectáculo llegará al Parque La Araucana, en la comuna de La Florida, con una propuesta que revive la vida, obra y legado de Michael Jackson a través de música en vivo, teatro, baile y una impactante puesta en escena.

Dirigido por el actor Gustavo Becerra y producido por Corvas Producciones, el montaje reúne a más de 30 artistas sobre el escenario para recrear algunos de los momentos más recordados del denominado «Rey del Pop». Coreografías de alto nivel, vestuario, pantallas LED y escenografías dinámicas forman parte de una experiencia inmersiva. Pensada para cautivar tanto a fanáticos como a nuevas generaciones.

Cuándo, dónde y cómo comprar entradas para THE LEGEND

El espectáculo se presentará el sábado 27 y domingo 28 de junio, a las 18:00 horas, en el Parque La Araucana, ubicado en Walker Martínez 2295, La Florida.

Las entradas están disponibles a través del sistema Passline. Además, los socios de la Caja de Compensación La Araucana pueden acceder a un 15% de descuento en la compra de sus tickets.

Uno de los atractivos de esta nueva temporada es la incorporación de la modalidad The Legend POP, una alternativa pensada para ampliar el acceso al espectáculo. Esta categoría tiene un valor de $15.000 e incluye ubicaciones con sillas no numeradas, permitiendo disfrutar del show en un formato cómodo y accesible.

Más que un homenaje tradicional, «THE LEGEND» apuesta por una propuesta contemporánea que combina lenguaje teatral, música en vivo y un potente despliegue audiovisual para transportar al público a distintos momentos de la carrera de Michael Jackson. El resultado es un espectáculo que mezcla emoción, nostalgia y entretenimiento en una experiencia apta para toda la familia.

Con funciones programadas en plena temporada de vacaciones de invierno, el montaje se perfila como uno de los panoramas culturales más atractivos de Santiago para quienes buscan disfrutar de la música y el legado de uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos.

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