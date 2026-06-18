«(Del Festival de Viña) me han llamado tres veces y las tres veces he dicho ‘no’ porque no me conviene»

Iván Arenas participó recientemente en el programa «El Portal del Web» de RadioActiva, donde habló sobre distintos aspectos de su carrera, entre ellos, su posible participación en el escenario más grande de nuestro país.

Durante la conversación, el reconocido comediante explicó por qué nunca ha aceptado presentarse en el Festival de Viña del Mar, pese a que ha recibido invitaciones en más de una ocasión.

Profe Rossa rechazó 3 veces al Festival de Viña y entregó sus razones

El hombre detrás del recordado Profesor Rossa aseguró en el programa que fue contactado para presentarse en la Quinta Vergara. Al respecto, señaló: «A mí me han llamado tres veces y las tres veces he dicho que no porque no me conviene».

Pese a la sorpresa inicial, rápidamente comenzó a explicar el motivo de su decisión.

Según explicó, una de las principales razones tiene relación con que todo Chile vería su rutina: «Vas al Festival de Viña y, a lo mejor, te podría ir bien, pero quemaste la rutina inmediatamente. ¿Quién te va a contratar después?», planteó.

Iván Arenas también reflexionó sobre las diferencias que existen entre los comediantes y los artistas: «Hay un nivel de exigencia terrible con el humorista o con el comediante, no así con el cantante», sostuvo.

En esa línea, explicó: «Al cantante se le pide la canción que ya se conoce. La canta miles de veces y nadie le dice nada. A ver, cuéntate un chiste miles de veces», concluyó.

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