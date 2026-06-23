Las Fiestas Patrias peruanas volverán a celebrarse en grande en Chile con una nueva edición del Festival de la Peruanidad. El evento se realizará los días 25 y 26 de julio en el Club Hípico de Santiago.

La actividad busca transformarse en uno de los encuentros culturales y gastronómicos más importantes del año, con una programación que combinará música en vivo, gastronomía tradicional y actividades para toda la familia.

Festival de la Peruanidad 2026: ¿Cuándo es, dónde es y cómo comprar entradas?

El festival contará con la presencia de destacados exponentes de la música peruana, entre ellos Grupo 5, Armonía 10, Banda Bambamarca y Yarita Lizeth, quienes llegarán a Santiago para interpretar algunos de los mayores éxitos de sus carreras.

A ellos se sumará el Grupo Zúmbale Primo, una de las agrupaciones más populares de la música ranchera chilena. La banda participará como invitada especial en la primera jornada.

Las entradas para ambas jornadas ya se encuentran disponibles a través de la página web de Puntoticket.

La organización destacó que esta edición ofrecerá un espectáculo musical de gran nivel, reuniendo a artistas que convocan a miles de seguidores tanto en Perú como en Chile.

Además de los conciertos, el evento contará con una amplia oferta gastronómica enfocada en la cocina peruana.

Los asistentes podrán recorrer distintos espacios dedicados a la preparación de platos tradicionales, postres típicos y coctelería peruana. La propuesta incluirá también alternativas gourmet desarrolladas junto al restaurante Hijo del Sol.

La organización busca que la experiencia vaya más allá de la música y permita acercar a los visitantes a distintas expresiones de la cultura peruana.

El Festival de la Peruanidad también incorporará muestras culturales, danzas tradicionales y actividades orientadas a públicos de distintas edades.

«Queremos que este festival sea un puente de unión cultural. Un espacio donde la comunidad peruana residente en Chile se sienta como en casa y donde el público chileno pueda disfrutar de la mejor música y gastronomía del mundo en un solo lugar», señaló Dolmer Pérez, organizador del evento.

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