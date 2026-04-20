Humor y reggaetón en Gran Arena Monticello: Estos son los espectáculos imperdibles que llegan a encender este fin de semana en el recinto

El Gran Arena Monticello se prepara para un fin de semana cargado de energía, con dos espectáculos que mezclan música y humor en una cartelera pensada para todos los gustos.

Por un lado, el viernes 24 de abril será el turno de Asskha Sumathra, quien llega con su show “Lo que no se vio en Viña”. La presentación nace tras su comentado paso por el Festival de Viña del Mar 2026, donde dejó al público con ganas de más.

Ahora, la comediante busca saldar esa “deuda” con una rutina renovada, sin censura y con todo el material que no alcanzó a mostrar en la Quinta Vergara, en un espectáculo que promete risas de principio a fin.

Al día siguiente, el sábado 25 de abril, la música tomará el protagonismo con el debut de Sinaka en el recinto. El artista llega en uno de los mejores momentos de su carrera, tras agotar presentaciones en Santiago y consolidar un creciente éxito en la escena nacional.

Su show promete una noche cargada de ritmo y conexión con el público, en un concierto que marca un nuevo hito en su trayectoria. Además, la jornada contará con la apertura de la cantante chilena Lafé, sumando nuevos sonidos a la experiencia musical.

Fecha y entradas para los espectáculos en Gran Arena Monticello

El show de Asskha Sumathra tiene como fecha el viernes 24, a las 21:00 horas.

Por otro lado, Sinaka promete hacer perrear a todos los presentes el día sánado 25 de abril, también a las 21:00 horas.

Las entradas para ambos shows están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

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