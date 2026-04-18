«Me veía fome, me mostraban solo con una pareja»: Disley Ramos aseguró que la edición de Canal 13 en reality perjudicó su imagen

Disley Ramos fue la última invitada al podcast «Juzgamos y nos funamos«, de Danilo 21, espacio de conversación y farándula. En el capítulo, la influencer repasó sus más grandes polémicas, y su carrera en las redes y en televisión.

Uno de los momentos que marcó el episodio, fue cuando repasó su participación en el reality Mundos Opuestos, de Canal 13. Cabe recordar que aquí formó una relación amorosa con Luis Jiménez, la que le significó un montón de críticas en redes sociales.

Disley Ramos aseguró que la edición de Canal 13 en reality perjudicó su imagen

En conversación con Danilo 21, Disley aseguró que tras salir del encierro, decidió no ver los capítulos del reality: «Cuando salí vi un poco del reality y después dejé de verlo por salud mental. Me angustiaba, la pasaba mal. Lo pasé muy mal, pero muy mal».

«Lo único que quería era sanar y cerrar esa etapa. Entonces, como estaba tan mal, no me hacía bien verlo. No me hacía bien, también, porque yo veía lo que subían y decía ‘¡pero si esta hue.. no pasó así!’, ‘¡yo esa cara no la puse por nadie!'», agregó, respecto a la edición de los capítulos.

Por ejemplo, Disley señaló un episodio en concreto en el que asegura, se manejó su imagen: «Recuerdo que una compañera se cayó al agua, todos se murieron de la risa y yo soy la única que no se rio y nos quedamos mirando«.

En esa misma línea, la influencer habló sobre la crítica más grande que se le hizo en las redes, su relación con Luis Jiménez. Al respecto, acusó: «Me preguntaba ‘¿por qué no ponen la parte cuando el hue… lleva media hora llamándome y diciendo que ‘venga para acá’?’. Esas cosas me daban rabia».

«La imagen que se mostro de mí es una imagen que mató todo lo que yo soy. Mató todo lo que había construido, mató, un poco, mi esencia. Me veía fome, me mostraban solo con una pareja«, se sinceró Disley.

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