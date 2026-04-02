Joe Vasconcellos en Gran Arena Monticello: fecha, entradas y detalles de “Toque de éxitos, 50 años el comienzo”

El destacado músico nacional Joe Vasconcellos anunció un esperado concierto en el Gran Arena Monticello, donde dará inicio a la celebración de sus 50 años de trayectoria con el espectáculo “Toque de éxitos, 50 años el comienzo”.

Tras una exitosa gira de verano por el país, el artista prepara un show que ha sido ampliamente elogiado por su calidad y conexión con el público.

La presentación reunirá algunos de los mayores éxitos de su carrera. Incluyendo “Las seis” (la canción chilena más tocada en radios durante 2025) junto a clásicos como “Mágico” y “Huellas”, que acumulan millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Reconocido por ofrecer uno de los espectáculos en vivo más sólidos de la música chilena actual. Vasconcellos y su banda prometen una noche llena de ritmo, energía y canciones que han marcado generaciones. El repertorio también incluirá temas como “La funa”, “Ciudad traicionera”. “Blusa transparente”, “Solo por esta noche” y “Preemergencia”, entre muchos otros que forman parte del cancionero popular nacional.

La carrera del artista tiene hitos fundamentales. Tras celebrar los 30 años de su emblemático disco Toque (1995), el músico se prepara para conmemorar medio siglo de trayectoria, iniciado en 1977 cuando adoptó su nombre artístico mientras colaboraba con la banda italiana Matia Bazar. Posteriormente, formó parte del grupo Congreso, participando en el disco “Viaje por la cresta del mundo” (1981).

Con más de tres décadas como solista, Joe Vasconcellos ha construido una carrera sólida, con presentaciones memorables en escenarios como el Festival de Viña del Mar, Lollapalooza y el REC. Además de exitosos conciertos propios en el Movistar Arena.

A lo largo de su trayectoria, ha sido distinguido con importantes reconocimientos. Como el Premio a la Música Nacional Presidente de la República y el título de Socio Benemérito de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Además, su disco “Vivo” figura entre los más vendidos en la historia del rock chileno. Consolidando su legado como uno de los artistas más influyentes y populares del país.

Fecha, lugar y entradas para Joe Vasconcellos en Gran Arena Monticello

Joe Vasconcellos se presentará junto a su banda el viernes 29 de mayo, a las 21:00 horas, en el Gran Arena Monticello.

Las entradas se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.

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