«Gente cul… mala, Dios quiera que vuelva»: Marcianeke sufrió millonario robo mientras se encontraba en un show en vivo

Marcianeke utilizó sus redes sociales para realizar una denuncia pública. Se trata del robo de su camioneta, la cual, según señaló, dejó estacionada en las cercanías del Estadio Nacional.

Esto, cuando el cantante fue a ver, y participar, del concierto de Cris MJ, el primer artista urbano chileno en llenar el recinto más importante del país.

Marcianeke sufrió millonario robo mientras se encontraba en un show en vivo

A través de una historia de Instagram, Marcianeke compartió la foto de su camioneta. Junto a ella, escribió: «Estoy bien mi gente. Solo que se la llevaron estacionada a la vuelta del estadio mientras yo estaba adentro del show».

Así, el cantante pidió difusión y ayuda a sus seguidores para poder recuperar su vehículo. O ante la posibilidad de alguna pista para dar con su paradero.

Además, con evidente molestia continuó su descargo: «Gente kl mala, mientras uno hace las cosas bien, tienen que pasar tópinas (sic), Dios quiera que vuelva a mis manos«.

Por último, junto a la foto, Marcianeke incluyó los detalles del automóvil. Se trata de una Dodge Durango blanca, con la patente RFYW60. Por otro lado, señaló que tiene el vidrio trasero derecho quebrado.

De todas formas, el cantante se mostró tranquilo ante la situación, e incluso, compartió en sus historias de Instagram, adelantos de su nuevo estreno musical, así como también, videos realizando ejercicio.

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