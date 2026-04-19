Reconocida cantante internacional reveló que recibió oferta para el Festival de Viña 2027: «Nadie me cuente un secreto a mi…»

A menos de dos meses del término del Festival de Viña del Mar 2026, ya comienzan a surgir posibles nombres para la próxima edición del certamen. Al parecer, incluso desde la organización habría comenzado la búsqueda de opciones para el evento.

Esto, porque Laura Pausini sorprendió hace unos días, al revelar que ya habría sido contactada por la organización para presentarse en la Quinta Vergara, en el 2027.

Laura Pausini reveló que recibió oferta para el Festival de Viña 2027

La artista se presentó en Chile los días 15 y 16 de abril en el Movistar Arena, como parte de su gira “Yo Canto World Tour 2026”. Sin embargo, más allá del show, hubo un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En medio de una pausa y haciendo referencia a las gaviotas, Laura Pausini recordó al Festival de Viña, y de una lanzó: «Si me llaman, voy«.

Acto seguido, Laura Pausini sorprendió al público al agregar: «Ya me llamaron, en realidad«.

La confesión generó una inmediata reacción entre los asistentes, a lo que la cantante respondió: «Nadie me cuente un secreto a mi. Aún no hemos firmado y no lo sabemos exactamente, pero si yo voy, ¿vienen todos?«.

El momento fue registrado por varios fanáticos presentes en el concierto. Uno de ellos fue el creador de contenido Feli Cavieres, quien compartió el video en sus redes sociales.

Por otro lado, recordemos que Laura Pausini era uno de los nombres que sonaba más fuerte para la pasada edición del certamen. Finalmente, la italiana no pudo presentarse en la Quinta Vergara, puesto que en aquella semana se presentó en el Festival de San Remo, en Italia.

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