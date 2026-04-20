Dijo que no habría boda, pero ahora comparte registro que lo cambia y todo y nadie lo vio venir: «Y pasaron los años…»

En las últimas horas, una reconocida ex chica reality se volvió a instalar en el centro de la conversación en redes sociales.

Se trata de Angélica Sepúlveda, quien realizó una publicación que dejó más preguntas que respuestas entre sus seguidores.

Hace algunas semanas, la llamada «Fierecilla de Yungay» había comunicado que su boda con Gürsel Saglam no se realizaría. La noticia sorprendió, sobre todo porque la ceremonia ya estaba planificada.

«Amigos bellos, no habrá matrimonio. Espero que sea un gran alivio al bolsillo para todos los que iban a viajar desde muy lejos», escribió en ese entonces en su cuenta de Instagram.

Luego, detalló los motivos de la situación, asegurando que no fue algo sencillo. «En un par de días más era nuestro matrimonio con Gürsel, lo idealizamos y nos la jugamos para que fuera perfecto, lamentablemente nos sucedieron (me sucedieron) ‘cositas’ que hicieron que nos arrepintiéramos de celebrar…», explicó.

A pesar de la cancelación, Sepúlveda dejó en claro que la relación no había llegado a su fin. «Me cuesta todavía tocar el tema, solo quiero que sepan que seguimos juntos y él se convirtió en mi almohada para llorar y entender mi dolor y tristeza», aseguró, destacando además el apoyo de su pareja durante el proceso.

¿Tomaron una decisión? Angélica Sepúlveda y su viral post

Sin embargo, en las últimas horas, una nueva publicación volvió a encender las redes. La exchica reality compartió una imagen en la que aparece con un vestido de novia blanco, mientras Saglam luce un traje azul oscuro. La escena parece sacada de una boda.

Junto al registro, escribió una breve frase: «Y pasaron los años y muchos años…».

La fotografía no pasó inadvertida. Mientras algunos usuarios la felicitaron y celebraron una posible reconciliación con ceremonia incluida, otros pusieron en duda la veracidad de la imagen. Incluso surgieron teorías que apuntan a que podría tratarse de un montaje o una creación con inteligencia artificial.

¿Es verdad o es IA?»; «Muchas felicidades querida Angélica que Dios los bendiga»; «Que lindoooo y hermosa noticia, bendiciones y felicidades»; «Si es verdad toda la felicidad del mundo»; «Si es verdad felicitaciones y, si no a seguir disfrutando del amor», fueron parte de las reacciones que se multiplicaron en la publicación.

Hasta ahora, Sepúlveda no ha entregado más detalles, manteniendo el misterio.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google