Angélica Sepúlveda arremete contra Daniela Aránguiz: «Le gusta el show tanto como a mí»

Hace unos días quedó la grande en el mundo de la farándula, luego de que Daniela Aránguiz se lanzara sin filtro en contra de Angélica Sepúlveda para defender a su amiga Chama, tras una pelea que protagonizaron en Gran Hermano.

«Siento que la han agredido con cosas que ella ni siquiera se ha dado cuenta. Por ejemplo, que le digan ‘Alex’, que está parada en Matta por 2 lucas… o sea, Angélica tratándola casi de prostituta, con otras palabras», es parte de lo que dijo la panelista de Sígueme.

Es en este contexto que, en conversación con Tiempo X, Angélica Sepúlveda no dudó en salir a responder con todo a la farandulera. «Está claro que iba a tener que salir a despotricar contra mí… Le gusta el show tanto como a mí».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que además, la Fierecilla de Yungay contó que tuvo una fuerte conversación con Daniela Aránguiz cuando les tocó compartir en Tierra Brava.

La dura pelea de Angélica Sepúlveda y Daniela Aránguiz

«Cuando ella entró a Tierra Brava yo fui súper tajante y se lo dije, se lo hice saber, no sé si lo mostraron o no, pero le dije ‘tú no tienes ningún derecho de venir a recriminar mi actitud con mi pareja, menos si tú estás segura de que lo que se está diciendo de él es verdad o mentira'», afirmó.

Siguiendo por esta línea, Angélica Sepúlveda reveló que le dijo a Daniela Aránguiz que «si tú eres una mujer que ha aguantado 20, 30 infidelidades, es tu problema, yo no soy así».

Por último, la ex Gran Hermano afirmó que a diferencia de Aránguiz «yo no necesito su pantalla, yo la pantalla me la hago sola, el trabajo me lo gano sola y soy una persona absolutamente independiente».

«Que revise su vida y que no revise la mía, porque no tenemos puntos en comparación, no somos amigas. Una vez me mandó una solicitud a Instagram, después me mandó un mensaje para que conversar algo. A mí no me interesa, mis amigos son mis amigos de la vida, no tengo amigos en televisión y si tengo amigos de televisión son amigos que busco a través de la lealtad, de la verdad», cerró.