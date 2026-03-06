Video de agresión a bombera toma inesperado vuelco y revelan toda la verdad: «Se escapo de las manos»

Esta semana la influencer Elizabeth Maestracci fue golpeada por parte de una clienta, quien se quejaba de que estaba vestida de forma inapropiada en su lugar de trabajo. Elizabeth o más conocida como «La bombera más bella de Chile«, subió a sus redes sociales un video en donde se ve como desde un auto, una mujer increpa a la creadora de contenido.

El registro comienza con la clienta desde su auto, criticando la vestimenta de la bombera. «Puro te andai mostrando, maraca«, le dijo la mujer. «Y a ti qué te importa«, señaló la bombera, a lo que la clienta responde «¡¿Así andai trabajando?!».

«Sí, así me encanta, y qué pasa, yo grabo contenido«, expresó la influencer de 25 años. «¡Mi mino te está mirando, hueona!». «¡Y a mí qué me importa!», señaló la bombera.

«¡Cómo andai así! ¡Ubícate!«, le recalcó la mujer desde su auto. Ante eso la creadora de contenido le dijo: «Hermana, ¿no te da pena que todo el mundo se dé cuenta que tu mino no te respeta? Ridícula«. Después de este comentario, la usuaria bajó del auto y le lanzó un bebestible en la cara a Elizabeth Maestracci.

Luego de eso, la creadora de contenido de Arsmate quedó impactada ante la violenta acción: «Me quedé en shock. No soy de pelear, nunca me he caído a golpes con nadie (…) Voy a ponerles la denuncia. Cómo es posible que en 2026 se estén peleando por hombres. Asco», expresó la influencer.

Posteriormente, después de haber subido el video, este fue bajado por la creadora de contenido. Elizabeth Maestracci señaló a través de sus redes sociales que: «Por cuestiones legales me informan que la evidencia no puede estar aquí en Instagram. Gracias a todos por su apoyo».

¿Qué pasó después de la agresión?

Sin embargo, horas después la influencer subió unas historias a sus redes sociales comentando que el video era falso. La creadora de contenido habría preparado esta escena, donde contrató a una actriz con la finalidad de hacer una «broma» o «estrategia de marketing».

Elizabeth Maestracci señaló que la actriz se habría sentido «funada» y por esa razón bajaron el video. “Se escapó totalmente de las manos” y “me salió el tiro por la culata”, declaró la trabajadora. Ahora “aguantamos el hate por mentirosas juntas”, afirmó.

Video de agresión a bombera toma inesperado vuelco y revelan toda la verdad: «Se escapo de las manos»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google