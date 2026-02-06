Bad Bunny promete una presentación épica en el medio tiempo del Super Bowl: «Va a ser una gran fiesta»

El Super Bowl o también conocido como Supertazón, es uno de los eventos deportivos más grandes a nivel internacional. El espectáculo cuenta con la participación de artistas para uno de los show más esperados.

Una de las presentaciones de mayor relevancia es el espectáculo de medio tiempo, que atrae a millones de televidentes que no siguen el futbol. Haciendo que se convierta en un espacio musical que llena de emoción y expectativas. En este evento han pasado artistas como Shakira, Jennifer López, Snoop Dogg, Eminem, Rihanna y el año pasado le tocó a Kendrick Lamar.

Pero este año esta confirmado Bad Bunny con un presentación llena de sorpresas, las cuales no quiso mencionar, pero que promete divertir.

En una conferencia el Conejo Malo mencionó que: «Realmente, solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta, va a ser lo que la gente puede esperar de mí. Lo que quiero llevar al escenario es mi cultura y no quiero dar ningún spoiler. Va a ser muy divertido y la gente solo tiene que preocuparse divertirse. Les dije que tenían que preocuparse por saber español, la verdad no tienen que saberlo. Va a haber mucho baile y es por lo único que tienen que preocuparse».

Esta es la segunda vez que el artista se presenta en este gran escenario, las primera vez fue en 2020 como invitado junto a Shakira y Jennifer López, pero en esta ocasión él será el artista principal.

La exitosa trayectoria de Bad Bunny tras su albúm «DeBÍ TiRAR MáS FOToS»

El artista puertorriqueño añadió: «No soy bueno en los deportes, pero los amo. Soy de Puerto Rico, hay mucha cultura del béisbol, de boxeo, del básquetbol, tenemos un jugador en el Super Bowl de Puerto Rico, así que crecí viendo deportes, pero soy muy malo».

El compositor también comentó que, siente el cariño de las gente a nivel internacional y que su último disco le brindo muchas oportunidades. «La grabación me enseño mucho. Creo que es el proyecto más especial, porque no estaba buscando el álbum del año, no estaba buscando salir en el Super Bowl. Solo estaba buscando conectar con mis raíces, con mi gente más que nunca, conmigo mismo, con mi historia, con mi cultura y lo hice de una forma muy honesta», mencionó según el medio mexicano La Crónica de Hoy.

También puedes leer en Radio Corazón: Auditora caribeña contó su drama amoroso en el Chacotero Sentimental: «Me hicieron chilena…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google