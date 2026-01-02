Impacto en la industria del espectáculo: Hija de famoso actor es encontrada muerta en hotel en la noche de Año Nuevo

La hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue encontrada sin vida durante la madrugada de Año Nuevo en un hotel de San Francisco. El hallazgo ocurrió en una habitación del hotel Fairmont, según reportes policiales.

De acuerdo con TMZ, las autoridades acudieron al recinto cerca de las 3:00 de la mañana tras recibir un llamado por una emergencia médica. Al llegar, los paramédicos realizaron una primera evaluación y confirmaron el fallecimiento de la mujer en el lugar.

La policía informó que no existen indicios de terceros. Tampoco se detectaron signos de violencia ni presencia de sustancias en la habitación. Aun así, el caso sigue bajo investigación.

El medio consignado anteriormente señaló que las autoridades buscan establecer si Victoria Jones se encontraba hospedada en el hotel y de qué manera accedió al piso 14, donde fue encontrado el cuerpo. Hasta ahora, no se ha revelado la causa de muerte ni mayores detalles sobre el fallecimiento.

Quién era Victoria Jones, hija del destacado actor Tommy Lee Jones

Victoria Jones nació en el año 1991 y era la segunda hija del reconocido actor de Hollywood.

Si bien tuvo una vida alejada mayoritariamente de la exposición mediática, tuvo breves participaciones en cine y televisión desde temprana edad.

En el año 2002 apareció en «Hombres de Negro II», una de las películas más reconocidas de su padre, donde mantenía un papel protagónico. Al año, tuvo una breve intervención en la serie juvenil «One Tree Hill»,

Victoria Jones tenía 34 años al momento de su muerte. Por ahora, la investigación sigue abierta y no hay declaraciones públicas de su familia.

