Ex rostro de TV revela que es de ultraderecha y arremete contra el presidente Boric: «Es un payaso total…»

Un comentario de Leo Méndez Jr. encendió una polémica en redes sociales. El influencer reaccionó a un punto del mandatario comentando: «Ya callate».

La frase rápidamente generó críticas y acusaciones sobre su postura política.

Luego, el hijo de DJ Méndez decidió responder y aclarar su situación electoral, explicando que no vota en Chile, ya que vive en el extranjero.

El descargo de Leo Méndez Jr

«Yo no voto en Chile, no voté por Kast» comenzó diciendo. Luego detalló el contexto de su comentario dirigido al presidente. Según explicó, escribió el mensaje en un reel donde Boric «estaba hablando de algo, donde realmente lo estaban agarrando pal hueveo”.

Además, desmintió una militancia política en Chile: «No es nada de que ‘oh, ahora soy de derecha, que aquí, que allá’. Yo en política no me meto, porque no vivo en ese país, no vivo en Chile. Sí amo ese país, porque tengo mis raíces en Chile, pero no nací en Chile, no vivo ahí”, aseguró.

Luego, aclaró que su interés político está en el país donde reside: “Yo vivo en Suecia, me interesa la política de Suecia… aquí yo voto. Yo no voto en Chile, no voté por Kast”, reiteró.

Más tarde, un mensaje elevó más la discusión: “A mi opinión personal son todos unos payasos dentro de la política chilena. Lo que sí, Chile tiene un gran problema de inmigración como muchos países y veo que Kast toma cartas en el asunto, así que veremos cómo le va en el mandato al país con el tiempo”, señaló.

“A lo que es la política sueca, tenemos un gran problema de inmigración y también de delincuencia, y soy de ultraderecha. No me avergüenza decirlo, y si para los que viven aquí y les interesa la política sueca, les molesta que todos opinemos distintos o que sea de la derecha, entonces no están a mi altura para abrir un debate con madurez”, continuó el influencer.

Siguiendo por esa línea, agregó que: “Todos opinamos distinto y de eso se trata la democracia. Todo siempre con respeto y a lo que va al expresidente Boric, fue y es un payaso total. Si lo agarran para el webeo en RRSS quiere decir mucho. Me río de él como me río de muchos políticos, incluyendo a Kast”.

“Ahora respiren, háganse un arroz con leche o peinen la muñeca, si quieren, vayan a acostarse o algo… vayan a la playa a tomar solcito. Despéguense del cel, niñas”, concluyó su descargo.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google