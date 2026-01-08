Conmoción en la música por muerte de destacado cantante nacional: «Acaba de partir el amor de mi vida… hoy morí con él»

Una profunda tristeza sacudió a la música chilena este miércoles tras conocerse la muerte de Luis Alberto Martínez.

El cantante, apodado durante décadas como «el rey del bolero», tenía 94 años y dejó una huella imborrable en la canción popular del país.

La noticia la dio a conocer su esposa, María Teresa Airam, a través de un emotivo mensaje publicado en Facebook. En el texto, compartido junto a fotografías del artista, expreso su dolor por la partida de quien fue su compañero de vida.

«Acaba de partir el amor de mi vida a los brazos de Dios. Hoy morí con él, mi rey del bolero, un gran artista de mi Chile. Luis Alberto Martínez, mi amor», señaló.

El popular cantante, nacido en Antofagasta, desarrolló gran parte de su trayectoria artística en Valparaíso. En 2004 decidió despedirse de los escenarios y cerrar su carrera con un concierto gratuito en el teatro Municipal de esa ciudad.

Las reacciones del mundo cultural a la partida de Luis Alberto Martínez

Las reacciones no demoraron en llegar. El Ministerio de las Culturas también dedicó un mensaje de despedida en redes sociales, destacando su legado.

«Con pesar despedimos a Luis Alberto Martínez, figura emblemática del bolero porteño con más de 60 años de trayectoria artística y reconocido como Tesoro Humano Vivo en 2022», escribieron.

Además, recordaron su sello que marcó su estilo convirtiéndolo en una voz inconfundible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ministerio de las Culturas (@culturas_cl)

«Conocido como ‘La voz más triste de Chile’, se desenvolvió con maestría en lo que él mismo reconoció orgullosamente como ‘canción cebolla’: un canto sentido que enamoró a todo el país», destacaron.

Para cerrar, le dedicaron mensajes a su entorno cercano. «Acompañamos en este momento a su familia, amigos y toda la comunidad musical de Chile, y especialmente de Valparaíso», concluyó el escrito.

También puedes leer en Radio Corazón: Se inicia la cuenta regresiva en el Patagual: ¿Quedan entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026?

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google