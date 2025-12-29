“Con esa foto tuve que dar explicaciones”: La broma del Día de los Inocentes que muchos creyeron y que involucró a José Luis Repenning y Prisicilla Vargas

En el marco del Día de los Inocentes, las bromas se tomaron las redes sociales. Mientras algunas pasaron desapercibidas, otras lograron instalar reales dudas.

Eso ocurrió con Priscilla Vargas y José Luis Repenning, conductores de Tu Día. El portal de farándula Infama publicó una supuesta exclusiva que aseguraba que ambos animadores llegarían al altar.

“Suenan las campanas de boda: Después de años de una oculta relación, Priscilla Vargas y José Luis Repenning llegarían al altar”, señalaba el post, acompañado de una imagen de un beso.

Aunque claramente se trataba de una broma, no todos lo entendieron así. El rumor comenzó a tomar fuerza y algunos lo dieron por cierto. Incluso, el mismo Repenning reveló que recibió un llamado inesperado. «Me dice ‘necesito saber si es verdad por la publicación que apareció’», relató, refiriéndose a un periodista de Las Últimas Noticias que lo contacto para verificar la información.

José Luis Repenning alza la voz tras broma del día de los inocentes

Fue durante la mañana de este lunes que el tema reflotó nuevamente en el matinal de Canal 13. Ahí, el animador aclaró todas las dudas: «Voy a explicar lo siguiente», dijo antes de aclarar que «esta imagen (beso) es Inteligencia Artificial».

En un comienzo confesó haber quedado descolocado. Luego, todo le calzó. «28 de diciembre… inocente palomilla», recordó en modo de humor.

Por otro lado, Priscilla Vargas también se refirió a la situación: “Imagínate otros medios hubieran reposteado la exclusiva”, lanzó. Además, reconoció que la imagen le trajo más de algún problema: “¡Con esa foto tuve que dar explicaciones!”.

No es la primera vez que ambos enfrentan bromas sobre un supuesto romance. La cercanía y química que muestran en pantalla ha alimentado rumores por años. Incluso, en 2023, Priscilla Vargas le dedicó una carta pública a Repenning, donde recordó un antiguo acuerdo entre ambos.

“En tu cumpleaños también comienza una cuenta regresiva. Tiene que ver con un pacto que dice así: ‘Envejecer juntos si llegamos a los 50 solos’”, escribió entonces.

En ese mismo texto, agregó con humor: “Como amiga te aconsejo, José Luis Repenning, diviértete con la equivocada hasta que llegue la indicada. Si sigue en pie después de pasar juntos cinco horas al día, los cinco días de la semana, y no te aburres de mí, es que ese pacto va por buen camino”.

