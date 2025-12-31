¡A morir vuelve a girar! El disco de Américo que marcó una era regresa en vinilo

La cumbia chilena revive uno de sus hitos más importantes. A morir, el histórico álbum de Américo y fenómeno de ventas desde su estreno en 2008, regresa en una esperada reedición en formato vinilo. Se trata de un lanzamiento especial que celebra el impacto cultural de un disco considerado, hasta hoy, el más vendido de la música tropical en Chile y uno de los títulos físicos más exitosos de la música nacional.

Para el propio artista, este trabajo ocupa un lugar irremplazable en su trayectoria. “Es el disco más importante en mi carrera. Siento que se merece todas las ediciones, reediciones, remix, todo lo que se puede hacer”, reflexiona Américo. Y agrega que el vinilo era una deuda pendiente. “Nos faltaba el vinilo que es un clásico, creo que le da otro toque, un poco más serio, lo pasa a otro nivel”, señaló.

Publicado originalmente como su segundo álbum de estudio, A morir estuvo durante años fuera del alcance del público en formato físico. Hoy vuelve convertido en una pieza de colección, con un cuidado estándar de producción y una calidad sonora pensada especialmente para los amantes del vinilo.

Américo relanza «A morir» en vinilo

El LP reúne canciones que marcaron a toda una generación y consolidaron a Américo como un fenómeno transversal. Temas como “Entre el odio y el amor”, “Que levante la mano”, “Te vas”, “A llorar a otra parte” y “Me enamoré de ti y qué” siguen siendo himnos infaltables en fiestas, escenarios y recuerdos colectivos.

Sobre el corazón del disco, el cantante explica: “Yo fui directo al amor, al desamor, a lo emocional. Aparecieron letras con líneas melódicas muy bonitas y canciones muy poderosas, y eso hizo que se convirtiera en algo tremendamente transversal”.

Este relanzamiento coincide con un gran momento artístico para el cantautor ariqueño, quien inició su carrera a los 9 años y hoy sigue siendo una de las voces más queridas del país. “La reedición de A morir me reconecta con ese joven Américo… ponerlo en el tocadiscos genera lindos recuerdos”, comenta.

A morir ya está disponible en disquerías y puntos especializados, reafirmando su lugar como una obra esencial de la cumbia chilena y un lanzamiento imperdible para coleccionistas y fanáticos.

