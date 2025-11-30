«No creo que vaya a morir así»: Junior Playboy transmitió en vivo el momento en el que se incendió su auto

Durante la tarde de este sábado, Junior Playboy preocupó a sus seguidores con una transmisión en directo. El chico reality tuvo un problema con su auto, del que empezó a salir humo.

La situación escaló cuando el vehículo se comenzó a incendiar, momento en el que pidió ayuda a otros conductores.

Junior Playboy transmitió en vivo el tragicómico momento en el que se incendió su auto

En sus redes sociales, Junior Playboy comenzó una transmisión en directo, mostrando la parte de adelante de su auto: «Está saliendo humo de la nada, ¿qué pasa? Tengo miedo de que explote. Voy a sacar la mochila, va a explotar toda esta hue… No creo que vaya a morir así», comentó.

«¿Cómo lo saco de aquí? Mira el auto. Oye, pero, ¿cómo no hay ni una hue… para apagar incendios?», agregó, mientras buscaba cómo solucionar el problema.

En aquel momento, un conductor le ofreció ayuda, mientras desconectaban la batería. Sin embargo, esto no dio resultado, y del vehículo salieron llamas.

«Va a explotar el auto (…) Esto es una película de terror, ¿por qué está pasando esto?», relató Junior Playboy.

Finalmente, apareció otro conductor con un extintor, logrando apagar las llamas. Tras todo esto, explicó: «El tema es que intervinieron el vehículo, les pusieron (los focos), pero no lo hizo una persona especializada en eso y dejó la embarrada, porque pegó una instalación que no correspondía«.

Por último, después subió otro registro en el que se ve cómo quedó el vehículo tras el incendio.

