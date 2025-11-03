Cantante nacional se encuentra internado luego de sufrir grave accidente de tránsito: su hermano falleció tras el impacto

El pasado fin de semana largo, Miguel López, reconocida personalidad de redes sociales ligada a la música, dio a conocer una fatídica noticia.

Uno de sus hijos perdió la vida en un accidente de tránsito, quien lo acompañaba, el urbano Alex Got tuvo que ser internado de urgencia en la UTI, donde permanece en estado grave.

El vehículo donde se desplazaban fue impactado por un camión que se dio a la fuga. El menor, llamado Maycol, tenía 17 años y se encontraba en cuarto medio del Colegio Alcántara de Peñalolén, su hermano, Alex Got tiene una carrera en la música urbana, donde ha colaborado con artistas como El Bai, Drako Mafia y Jamby el Favo.

Según los antecedentes del suceso, el accidente dejó al artista en estado grave y los equipos de emergencia lo trasladaron de urgencia a un hospital en Valparaíso.

Miguel López, popularmente conocido como miguel_angel_4444 en sus redes sociales, comunicó la noticia con sensibles videos. Ahí, pidió ayuda para encontrar al chofer que se dio a la fuga tras el mortal accidente.

“Primero que nada quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado, a los paramédicos, bomberos y al hospital de Valparaíso. A pesar de que falleció el Maycol, tengo al Alex aquí… Ellos hicieron todo lo posible por salvarlo, para rescatarlo, sacarlo del auto», comenzó diciendo.

Asimismo, le mandó un mensaje al hombre que manejaba el camión: «Ya tengo la patente y el nombre del camión, gracias a la gente que me ayudó en redes sociales. Por favor, te lo pido por el amor de Dios, entrégate. Me mataste a mi hijo, lo dejaste tirado… paga tus culpas como corresponde».

Alex Got: el artista urbano que se encuentra internado tras sufrir accidente de tránsito

El cantante urbano sigue internado en la UTI, con pronóstico grave, según consignó T13.

Alex Got cuenta con 59 mil oyentes mensuales en Spotify y ha colaborado con gran parte de la escena nacional. Además, cuenta con colaboraciones internacionales con destacados artistas puertorriqueños como Nova la Amenaza y Jamby El Favo.

