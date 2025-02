El primer famoso dado de baja de la Gala del Pueblo disparó contra Naya Fácil: «Me usaste»

La Gala del Pueblo está en medio de otra polémica, tras anunciar que ya no está invitado un ex chico reality, que iba a ser el DJ del evento.

Desde que se confirmó la participación de Sebastián Ramírez, los comentarios negativos acerca de su invitación no pararon tanto fue esto, que durante este martes, Naya Fácil tuvo que anunciar por las redes sociales del evento que ya no contarían con el autodenominado “Juan Román Riquelme”.

En las historias, la influencer dijo que “más de cuatro mil personas en desacuerdo con esta invitación. Pedimos las disculpas correspondientes. Acá se escucha la voz del pueblo”, por esta razón el Seba ya no es parte de la Gala.

También, en estos videos que subió Naya Fácil, agradeció la disposición del ex participante de Gran Hermano.

Además, la organizadora del evento reveló un chat que tuvo con Sebastián en el que él le pedía “bloquear los comentarios” de la publicación donde lo anunciaron, porque la “gente de mierda me puede perjudicar la pega” ante las críticas que recibió.

¿Qué dijo Ramírez sobre la exclusión de la Gala del Pueblo?

Después de que la Naya soltase la noticia, Sebastián Ramírez no se quedó callado y habló mediante sus historias de Instagram.

“Les voy a contar la verdad. Me habla la Naya, me dice si quiero ir a la Gala del Pueblo y le acepté la invitación solo porque era ella y me cae bien”, partió.

Agregó que ha declinado otras ofertas laborales por qué no le llaman la atención y sabe que a la Gala de Viña no lo invitarán, ya que, es la “Gala de Suro”.

“Yo dije, ya démosle color, vamos a la Gala de la Naya y ahora me entero de que me bajó y que hizo todo un show para tener más prensa… y que paja porque la mina me caía bien”, insistió.

Tras ello envió un mensaje directo y agresivo a la actual Embajadora de Viña. “Naya te encuentro súper ordinaria, súper penca, encuentro que me usaste y todavía me estás usando porque estás mostrando los chats que te mandé”, declaró el DJ.

“Pensé que eras a toda raja y por eso acepté tu invitación”, expresó. “Y bueno, terminando este showcito, estaba viendo la foto (de la confirmación y tiene) 20 mil likes, con 4 mil haters… les hacen caso a esos hue… que ni siquiera dan la cara. Naya eres igual o peor que el Suro”, Concluyó Ramírez.