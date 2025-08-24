«Partió de una manera abrupta e injusta»: La emotiva despedida de Maura Rivera a su padre que falleció en un accidente

El día de ayer, en la mañana, se dio a conocer la tragedia que enlutó a Maura Rivera. Su padre, había fallecido en un accidente en Puente Alto, atropellado por un motociclista.

Maura Rivera no se había referido públicamente al accidente, hasta esta madrugada, en la que le dedicó un emotivo mensaje a su papá.

La emotiva despedida de Maura Rivera a su padre que falleció en un accidente

Según informó la mañana de ayer el medio La Hora, una motocicleta que circulaba por avenida Gabriela, en dirección oriente, atropelló a un peatón al llegar a la calle Coquimbo.

Este habría sido el padre de la reconocida bailarina Maura Rivera, y suegro del exfutbolista Mark González. El papá de la ex Rojo falleció producto del accidente.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Maura Rivera compartió una serie de fotos junto a su padre, además de un emotivo mensaje:

«Es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá quien me dio la vida y de quien estaré eternamente agradbecida por eso. Partió de una manera abrupta e injusta«.

«No tuvimos una relación fácil, marcada por altos y bajos, sé que nadie te enseñó a ser papá, pero te perdono y te perdoné viejo, sin rencores. Que tu alma se eleve y descanses en paz«, agregó.

Por último, Maura Rivera declaró: «¡Buen viaje a la eternidad! Hicimos lo posible y me quedo con los mejores recuerdos por siempre en mi mente y en mi corazón«.

«Gracias por cada mensaje, palabra y respeto«, cerró la bailarina. Rápidamente, la publicación de Maura Rivera se llenó de mensajes de apoyo, por parte de sus seguidores y amigos.

